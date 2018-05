Hanibal Dumitrașcu a murit, la vârsta de 54 de ani

09:20

Accident aviatic groaznic petrecut în Cuba. Peste 110 oameni și-au pierdut viața, iar 20 dintre aceștia erau chiar preoți. Una din cutiile negre ale Boeingului 737-200, care s-a prăbuşit vineri la puţin timp după decolarea de la Havana, a fost găsită, a anunţat sâmbătă ministrul cubanez al Transporturilor. Această cutie neagră, intrată în posesia comisiei […] The post Cutremurător! Ce au aflat anchetatorii despre victimele din accidentul aviatic produs în Cuba appeared first on Cancan.ro.