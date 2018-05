Dilema Simonei Halep după turneul de la Roma şi câte jucătoare creditează cu şanse la titlul de la Roland Garros. Corespondenţă de la Foro Italico

14:20

14:05 A avut loc tragerea la sorţi, câştigată de Svitolina, care a ales ca Halep să înceapă finala la serviciu. Arbitra de scaun este Mariana Alves din Portugalia. 13:55 Au mai rămas doar câteva minute până Simona Halep şi Elina Svitolina se vor confrunta, după 12 luni, pe acelaşi teren, în aceeaşi finală de la Roma! Forza Simona! A match that's been 12 months in the making...@ElinaSvitolina and @Simona_Halep meet again in the #WTA #ibi18 Final match! ️ #tennis pic.twitter.com/KcAq6UGWAc 13:30...