Nici măcar rezultatul din această seară nu ar mai conta. CFR schimbă strategia din sezonul următor în privinţa transferurilor. Cum vor fi atacate competiţiile europene

Elina Svitolina îşi apără trofeul de la Roma, învingând-o din nou pe Simona Halep, scor 6-0, 6-4! Halep a fost de nerecunoscut după ce cu o zi în urmă jucase entuziasmant în faţa Şarapovei, iar liderul mondial a cedat clar, după o oră şi 9 minute. .@ElinaSvitolina retains the @InteBNLdItalia ! Defeats Simona Halep 6-0, 6-4 for her third title win of the season! pic.twitter.com/OY2Gy7zJ91 15:11 Halep - Svitolina 0-6, 4-5! Simona luptă şi mai câştigă un game valoros, rămânând în meci. Dar Elina ur...