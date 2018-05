Performanță remarcabilă. Medalie de aur pentru România la Campionatul European de judo kata

11:00

Larisa a fost eliminată de la Exatlon, în timp ce Vladimir Draghia a trecut cu bine de votul telespectatorilor. După un joc de Arenă greu și multe tensiuni în echipă care acum mai număra doar 2 membri, ultima față din echipă Faimosilor se pregătește să vina acasă. Decizia a fost luată de public, de către […] Larisa de la „Exatlon", eliminată din competiție! Mărturisiri dureroase: „Ăsta a fost scopul, ca eu să trec peste decesul tatălui meu"