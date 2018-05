Ce reacție a avut Meghan Markle când și-a zărit fosta profesoară în mulțime

13:20

Mirabela Dauer a trecut prin clipe dificile după ce a fost nevoită să renunțe la un rinichi din cauza unor probleme medicale. Experiența aceasta i-a sădit însă și mai mult credința în Dumnezeu. Dezvăluirile Mirabelei Dauer. Artista a scos la iveală amănunte mai puțin știute despre starea ei de sănătate. În cadrul emisiunii ”Refresh by […] The post Incredibil cum a aflat Mirabela Dauer că este bolnavă! ”Dacă nu mă duceam, nu se afla” appeared first on Cancan.ro.