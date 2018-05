LIVE BLOG |ACUM! CFR - Viitorul şi FCSB - Astra. Ocazii mari încă din debut! Voduţ a trimis puţin pe lângă, Omrani a răspuns după câteva secunde. Vicecampioana a trecut pe lângă deschiderea scorului

17:40

"Eu cred că CFR Cluj are prima şansă pentru că este la mâna ei. Trebuie doar să îşi câştige meciul. La Steaua nu mi-a plăcut că s-a axat foarte mult pe meciul celor de la Cluj. Cei de acolo uită că au un meci foarte important, pe care trebuie să-l câştige. Astra a jucat foarte bine la începutul sezonului. Da, a pierdut puncte pe parcurs şi a pierdut categoric în turul play-off-ului. Totuşi asta nu înseamă că Steaua a câştigat deja meciul. Eu cred că Steaua are o partidă mai grea decât are CFR-ul...