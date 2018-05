Suma uriașă pe care au câștigat-o după nuntă Prințul Harry și soția lui, Meghan

15:50

Astăzi se împlinesc 104 de ani de la naşterea liderului ţărănist, Corneliu Coposu, politicianul care a jucat un rol esenţial în restabilirea pluralismului în România, după prăbuşirea dictaturii comuniste. Considerat un adevărat simbol al democraţiei interbelice şi al luptei anticomuniste, Corneliu Coposu a fost şi simbolul reconstrucţiei democratice a României postcomuniste în bătăliile politice de […] The post 104 ani de la nașterea Seniorului Corneliu Coposu appeared first on Cancan.ro.