Nadal a câştigat pentru a opta oară turneul ATP Masters 1.000 de la Roma

România, prin echipajul format din Luigi şi Mihai Ionescu, şi Croaţia, reprezentată de Ervin Vanoser şi Ervin Vanoser jr, au câştigat duminică marile trofee ale celei de-a patra ediţii a Cupei mondiale de pescuit ştiucă - Pike Challenge, organizată în Delta Dunării.Evenimentul sportiv a reunit echipaje din nouă state şi s-a desfăşurat în două manşe, de 14, respectiv 7 ore, în condiţii de ploaie, furtună şi soare, potrivit organizatorilor. Foto: (c) Luisiana BÎGEA / AGERPRES"A fost un concurs deosebit. Prima manşă a fost extraordinar de obositoare, dar şi plăcută, pentru că atunci când termini şi realizezi că ai făcut treabă, nu mai contează oboseala, consumul fizic şi psihic. Paisprezece ore în barcă nu e deloc uşor pentru niciunul dintre membrii echipajului", a declarat pentru AGERPRES Luigi Ionescu.El a participat în concurs alături de fiul lui, Mihai Ionescu, pentru care competiţia nu a reprezentat decât un alt mod de a petrece timp de calitate cu tatăl său.Pe lângă marele trofeu, echipajul Luigi şi Mihai Ionescu a câştigat şi 7.000 de euro, următoarele două locuri fiind ocupate de Emil Grecu şi David Neacşu, respectiv Richard Pavel şi Dorin Popa. Foto: (c) Luisiana BÎGEA / AGERPRES"Azi, se împlinesc 15 ani de când am urcat pe Everest. Pasiunea pentru pescuit mi-am descoperit-o dintr-o greşeală. Am fost în 2006 cu nişte prieteni în Deltă şi în acel an am avut 120 de zile de pescuit. Am participat la trei competiţii mondiale, iar acum doi ani am câştigat aici locul I", a afirmat David Neacşu, membru al echipajului care a ocupat locul al II-lea şi şef al primei expediţii româneşti pe Everest.Cel de-al doilea trofeu al competiţiei, în valoare de 1.000 de euro, a fost acordat echipajului croat Ervin Vanoser şi Ervin Vanoser jr, care au capturat o ştiucă de 109 centimetri."Am învăţat să pescuiesc de la bunicul, pe la vârsta de 6 ani. Este prima mea participare la un concurs internaţional şi nu ştiam la ce să mă aştept. Ieri (sâmbătă - n.r.), am folosit momeli mari şi nu am prins cine ştie ce. După ce am văzut cu ce pescuieşte majoritatea concurenţilor, tatăl meu a schimbat momeala, dar eu le-am păstrat pe cele de ieri, aşa că el a prins cea mai mare ştiucă", a afirmat Ervin Vanoser jr. Foto: (c) Luisiana BÎGEA / AGERPRESPentru unele echipaje, concursul din Delta Dunării este un prilej de a reveni în această zonă, iar pentru altele o ocazie de a vedea aceste locuri."Sunt pentru prima oară la Holbina. Condiţiile de aici diferă de cele cu care sunt obişnuit. A fost un pic mai greu pentru noi, fiindcă a fost foarte multă iarbă, iar noi nu suntem obişnuiţi. Dar ne-am descurcat şi suntem fericiţi", a spus Peter Stare, în vârstă de 46 de ani, din Suedia.Organizatorul evenimentului, Ernest Virgil Popovici, s-ar fi putut număra printre concurenţi. Pescuieşte de la vârsta de cinci ani, a fost membru al lotului naţional al României timp de 16 ani, apoi membru al lotului Franţei, a participat la patru campionate mondiale şi a avut cea mai bună clasare, locul 11 din 170 de participanţi. Foto: (c) Luisiana BÎGEA / AGERPRES"Aici avem un concurs privat care respectă regulile internaţionale. Nu avem sprijinul autorităţilor, nici al ligilor, avem câţiva sponsori şi respectăm regulile cupelor mondiale. Promovăm Delta, nu locaţia. Oamenii vin aici la o partidă de pescuit, dar le plac locurile şi revin", a menţionat Ernest Virgil Popovici.În opinia lui, singurul eveniment neplăcut din timpul concursului a fost moartea celor patru ştiuci capturate de un concurent."Este cea mai importantă competiţie internaţională de pescuit la ştiucă din România şi un etalon pentru competiţiile de pescuit la ştiucă în Delta Dunării. Prin faptul că la această competiţie sunt prezente loturi naţionale şi echipe care reprezintă importatori şi producători importanţi din Europa, acesta este un prilej ideal de promovare a Deltei în întreaga Europă şi în lume", a declarat guvernatorul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, Mălin Muşetescu.De altfel, Muşetescu este unul dintre iniţiatorii acestei competiţii sportive, singurul concurs de o asemenea anvergură din Delta Dunării. AGERPRES/(A, AS - autor: Luisiana Bîgea, editor: Georgiana Tănăsescu, editor online: Gabriela Badea)