AHC Potaissa Turda a cucerit Cupa Challenge la handbal masculin

18:40

Simona Halep a fost învinsă astăzi de Elina Svitolina în finala turneului de la Roma cu 6-0, 6-4. La conferința de presă care a urmat partidei, reprezentanta noastră a vorbit despre cauzele acestui eșec. “Consider că am fost prea rigidă, nu am rezistat în schimburile lungi și am ratat mult. Ea a fost foarte puternică, […] Post-ul Simona Halep a explicat eșecul din finala de la Roma: “Am fost prea rigidă, nu am rezistat în schimburile lungi și am ratat mult” | VIDEO apare prima dată în Libertatea.ro.