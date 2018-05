Un nou succes IMPORTANT în HANDBAL. Încă o echipă din România a CUCERIT un trofeu euroepan

21:30

Deși în multe rînduri în conflictul dintre arabi și americani, ba chiar și în cel dintre Palestina și Israel, am luat partea arabilor (sub conducerea mea, Realitatea tv din timpul celui de-al doilea Război din Golf a fost de partea arabilor, am luat atitudine față de Diversiunea Primăvara arabă și față de bombardarea Siriei de către Donald Trump), în disputa privind mutarea Ambasadei noastre la Ierusalim am fost categoric de partea inițiativei.