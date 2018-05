Zone din Bucureşti şi din judeţul Ilfov rămân luni, temporar, fără curent electric

21:40

Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunţat duminică pe contul său de Twitter că va sesiza luni Departamentul Justiţiei privind infiltrarea FBI în campania sa electorală din 2016. "Cer prin aceasta şi voi cere oficial mâine ca Departamentul Justiţiei să cerceteze dacă FBI/Departamentul Justiţiei s-a infiltrat sau a monitorizat Campania Trump pentru Scopuri Politice - şi dacă orice astfel de solicitări sau cereri au fost făcute de persoane din administraţia Obama", a scris Trump (n. red. - majusculele din traducere corespund celor din mesajul original). I hereby demand, and will do so officially tomorrow, that the Department of Justice look into whether or not the FBI/DOJ infiltrated or surveilled the Trump Campaign for Political Purposes - and if any such demands or requests were made by people within the Obama Administration!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 20, 2018În cursul dimineţii, preşedintele a scris alte şapte mesaje în aceeaşi reţea socială, denunţând ca "vânătoare de vrăjitoare" ancheta federală privind colaborarea cu Rusia a personalului său de campanie, semnalează Reuters. Fără a-l numi pe anchetatorul special Robert Mueller, Trump a reluat criticile privind motivaţia politică a anchetei şi atacurile la adresa adversarei sale democrate în alegerile prezidenţiale, Hillary Clinton. The Witch Hunt finds no Collusion with Russia - so now they’re looking at the rest of the World. Oh’ great!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 20, 2018Trump apreciază că Biroul Federal de Investigaţii (FBI) nu a anchetat la fel de riguros activitatea lui Clinton şi că în prezent scopul politic al anchetei este influenţarea alegerilor parţiale pentru Congresul SUA, care vor avea loc în noiembrie, la jumătatea mandatului prezidenţial. "Acum, că Vânătoarea de Vrăjitoare a renunţat la Rusia şi se îndreaptă spre restul Lumii ar trebui să le fie uşor să ajungă la Alegerile de la Jumătatea Mandatului, unde pot aduce anumite prejudicii Partidului Republican", a arătat liderul de la Casa Albă într-un alt "tweet" (mesaj în reţeaua Twitter). AGERPRES/(AS - editor: Marius Hosu, editor online: Adrian Dădârlat)