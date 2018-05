Opinie Cătălin Țepelin » “Gigi Becali, demisia?!”

23:20

Gigi Becali a anunțat la finalul acestui sezon câștigat de CFR Cluj că Nicolae Dică va rămâne la echipă și în sezonul viitor și că-și dorește să-l transfere în această vară și pe Anatole Abang de la Astra."Cine e de vină că am pierdut titlul? Eu, că am fost lacom și l-am pus căpitan pe Alibec. Am zis că poate ne scoatem banii pe el și de-aia am tras de el. Alibec a uitat fotbalul. ...