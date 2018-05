Ucraina şi România vor introduce trenuri pe ruta Cernăuţi-Suceava la începutul lui 2019

00:30

Antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, duminică seara, după ce a câştigat titlul în Liga I, că i-a fost foarte teamă să nu piardă în partida cu FC Viitorul (1-0) munca depusă pe parcursul anului."A fost foarte greu. Am avut mari emoţii. Mi-a fost teamă ca munca de un an de zile să nu o pierdem în final. Am condus de la început până la sfârşit în acest sezon şi să nu uităm că nu am pierdut niciun meci în 2018. Aşa că pot spune că nu mă aşteptam să câştigăm titlul. Nu credeam pentru că atunci când am venit la CFR am semnat pe doi ani, iar în primul ziceam să revenim în cupele europene, iar abia în al doilea să încercăm să câştigăm titlul. Dar iată că am reuşit", a spus Petrescu, pentru postul Digi Sport."Momentul cel mai greu a fost când am făcut egal cu Astra acasă, iar apoi am jucat în deplasare cu FC Viitorul. Dar am reuşit să îi surprindem acolo, am jucat agresiv şi am câştigat. Dar azi cu ei a fost mult mai greu pentru că s-a simţit crisparea şi presiunea. Mi-e greu să mă bucur azi, sunt stresat. Mă voi bucura pentru acest titlu abia peste 2-3 zile. Aşa sunt eu. Mă repet, mi-a fost teamă pe finalul meciului pentru că FC Viitorul are jucători foarte valoroşi care pot face diferenţa oricând. Ca să iei campionatul în România azi nu trebuie să faci un sezon foarte bun, ci să faci un play-off foarte bun. Iar în play-off nu a fost deloc uşor, dovadă că am încheiat cu 5 victorii şi 5 egaluri", a adăugat el.Tehnicianul le-a mulţumit jucătorilor şi antrenorului formaţiei CSM Poli Iaşi, care în etapa a 8-a a play-off-ului Ligii I au învins FCSB cu 1-0. "Noi trebuie să mulţumim celor de la Iaşi. Nouă ne-au luat 1 punct, dar celor de la FCSB le-au luat 3. Sincer, eu mă aşteptam ca FCSB să fie încurcată de Craiova. Iaşi a câştigat cu FCSB în 10 oameni, au tot respectul nostru", a menţionat antrenorul."Scopul meu a fost să iau titlul. Dacă jucam ca Barcelona eram acum pe locul 8 alături de Dinamo. Pentru sezonul următor nu vreau să stric echipa, mai trebuie doar câţiva jucători la mijloc, vom vedea. Ştiu sigur că în grupele Champions League va fi imposibil să ajungem. Dar măcar în grupele Europa League vrem să fim. Bineînţeles, mă ştiţi foarte bine, eu voi încerca totul şi în Champions League", a mai afirmat el.Dan Petrescu a anunţat că doreşte să continue la CFR Cluj şi în sezonul următor: "Decât să câştig campionatul ce pot să fac mai mult? O să am o discuţie cu conducerea clubului. Eu mai contract cu CFR Cluj, eu vreau să rămân aici. Nu pun condiţii de lot pentru că am contract deja. Dar dacă ei vor altceva şi mă dau afară, asta e".CFR Cluj a câştigat titlul de campioană a României la fotbal, duminică seara, după ce a învins-o pe FC Viitorul Constanţa cu scorul de 1-0 (1-0), pe teren propriu, în etapa a 10-a, ultima, din faza play-off a Ligii I de fotbal, în timp ce FCSB a dispus cu 1-0 (1-0) de Astra Giurgiu, pe Arena Naţională.CFR a cucerit al patrulea său titlu de campioană naţională după cele din 2008, 2010 şi 2012.