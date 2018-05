Klaus Iohannis ar obține 39% la alegeri, Dragnea 22%, Firea intră la „alții”

19:50

Printul Harry si Meghan Markle s-au casatorit, sambata (19 mai), la capela St. George de pe domeniul Windsor, dupa 2 ani de relatie. Fosta iubita a Printului Harry, devastata la ceremonia religioasa cu Meghan Markle! Printul mostenitor al Marii Britanii a dorit ca fostele sale iubite sa fie prezente la cel mai fericit eveniment din