Cioloș atacă dur Guvernul în scandalul Pilonului II de pensii: Iresponsabililor, nu mai cheltuiți ce nu aveți!

„De obicei brandul de ţară indică în ce suntem buni, dar trebuie să vorbeşti şi despre ce vicii ai, să le gestionezi. Ştiam că dacă nu vorbim şi despre vicii, atunci finlandezii ar fi simţiti că nu este o colecţie corectă de imagini. Aşa că am făcut ceva care să sugereze tot: afinitatea digitală, veselia şi gestionarea stereotipurilor." Declaraţia a fost făcută de Petra Theman, şefa diplomaţiei publice din Finlanda, omul responsabil de cea mai cunoscută campanie de brand de ţară din lume. Ce imagine poate reprezenta România astfel încât să fie aproape sinonimă cu însuşirile ţării? Gânditorul de la Hamangia, Delta Dunării, ceramica de Cucuteni, coloana infinitului şi multe alte simboluri puternice au făcut parte din propunerile pentru brandul nostru de ţară. S-a calificat drept logo pentru brandul turistic, ce-i drept, o frunză cumpărată cu 100 de mii de euro de pe un site. Între timp, un ministru jucăuş din guvernul actual, a venit cu o nouă idee pe aceeaşi temă: România să fie identificată cu o oaie, pentru că oaia este o statuie vie. Cum fac alţii campanii de acest tip? Balazs Barabas: Finlanda are un brand de ţară. De ce a fost nevoie de asta?Petra Theman: Cred că toate ţările au un brand, fie că vor sau nu. Se compune din tot ce s-a construit în cursul istoriei, oameni cunoscuţi, tot felul de diferite lucruri contribuie la un brand de ţară. Dar întrebarea este cât de proactiv eşti în a alege ce poveste vrei să spui despre ţara ta, pe ce poveste vrei să te concentrezi şi ce instrumente creezi pentru alţii care vor să spună această poveste. Asta avem noi, instrumente pentru a povesti brandul de ţară. Dar avem brandul, indiferent că îl creăm sau nu. 30 de euro. Atât a reuşit să cheltuie echipa finlandeză responsabilă cu brandul de ţară, pentru crearea celui mai cunoscut proiect de acest gen din toată lumea: emoji-urile finlandeze. Este vorba despre simboluri simpatice, reprezentative pentru tot felul de activităţi şi caracteristici de-ale lor. Lansarea s-a făcut simultan pe 2000 de platforme media din toată lumea. În prima zi, campania a avut 3 milioane de accesări pe Twitter. Investiţia în promovare a fost cam de... 30 de euro. A crescut atât de repede de la sine, încât nu a mai fost nevoie de nicio cheltuială în plus. Putem să numim acest efort lucru bine făcut. Balazs Barabas: Cum a decurs acest lucru concret în Finlanda? Cine a proiectat brandul de ţară, cine a plătit pentru asta, pentru că e o chestiune importantă, cât s-a cheltuit şi cui, şi în cele din urmă cine au fost cei care au decis în această chestiune? Petra Theman: Avem în Finlanda ceea ce numim o comisie de promovare. Această comisie nu are angajaţi, nu este o organizaţie cu angajaţi. Noi, la ministerul de externe lucrăm ca un secretariat al comisiei finlandeze de promovare, iar membrii sunt comisia pentru turism, de afaceri, primăria Helsinki, reprezentanţii Laponiei, compania aeriană Finnair şi aşa mai departe. Acolo discutăm deciziile strategice. Apoi brandul... de exemplu, cum se scrie Finlanda. Aceasta este partea vizuală a brandului, care a fost proiectată de membrii comisiei finlandeze de promoţie, dar partea concretă, operaţională, a fost făcută de echipa mea, la ministerul de externe al Finlandei. Deci identitatea vizuală este elaborată împreună, folosită de toţi, când e cazul, dar partea operaţională a brandului e separată şi dusă la capăt de aceste entităţi. Banii pentru funcţionarea acestei comisii comune de promovare... avem o mică parte din partea Oficiului Primului Ministru, alocată nouă, la ministerul de externe, ca să putem finanţa aceste elemente comune, ca de exemplu acest... nu i-aş spune "logo", de fapt este o emblemă Suomi-Finland, e modul în care scriem "Finlanda" şi anumite ghidări de identitate vizuală, care nu au costat prea mult pentru că este un model al literelor, nu o imagine.