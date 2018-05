Ianis Hagi i-a dăruit tricoul de la meciul cu CFR Cluj unui copil. Cine este fericitul puști

10:40

Ce planuri are Guvernul pentru tinerii fără loc de muncă. Cei sub 26 de ani, fără un loc de muncă, ar putea accesa un credit de până în 40.000 de lei, cu dobânda subvenţionată de stat şi garantat în proporţie de 80% de Fondul de Garantare al statului. Măsura este prevăzută într-un proiect de lege […] Post-ul Ce planuri are Guvernul pentru tinerii fără loc de muncă. Pot obţine până în 40.000 de lei apare prima dată în Libertatea.ro.