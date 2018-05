EXCLUSIV | CFR Cluj începe asaltul pentru grupele Ligii: "Îi vrem pe Budescu şi Alibec". Ţintele campioanei pentru perioada de mercato

00:00

"A fost foarte greu, am avut foarte multe emoţii. Mi-era teamă să nu pierdem munca de un an la o fază pe final. Am condus tot campionatul, să nu uităm că în 2018 nu am pierdut niciun meci. Nici în campionat, nici în play-off. Vă spun sincer, nu mă aşteptam să câştigăm! În momentul când am venit la CFR, când am vorbit cu patronul, am semnat pe doi ani şi am spus că în primul sezon vrem să fim în primele trei şi să mergem în cupele europene. Dacă a ieşit din primul an...Înseamnă că am avut noroc!...