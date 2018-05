Speedy Gonzales e mic copil! Acesta este oficial cel mai rapid angajat al unui supermarket!

10:00

Bill Gold, artistul care a revoluţionat afişele de film pe parcursul a şapte decenii, a murit duminică la vârsta de 97 de ani. „Casablanca”, „Portocala mecanică”, „Exorcistul” şi zeci de filme ale lui Clint Eastwood s-au numărat printre subiectele lucrărilor sale. Născut în New York, Bill Gold şi-a început cariera în anii 1940 la Warner Bros. şi a realizat peste 2.000 de afişe între care pentru filme regizate de Alfred Hitchcock („Dial M for Murder”, 1954), Elia Kazan („East of Eden”, 1955) şi F...