VIDEO | Ziua în care bărbaţii japonezi umblă goi de dragul unei tradiţii vechi! Circa 10.000 de oameni iau parte la Hadaka Matsuri

19:50

Ce au facut Printul Harry si Meghan Markle dupa ceremonia religioasa, la cele doua receptii organizate in cinstea lor! Cel mai nou cuplu regal a mers la Castelul Windsor, acolo unde au avut loc doua petreceri pentru ei. Printul Harry si Meghan Markle au stat vorba cu cei 200 de invitati si au aprins artificii. […] The post Ce au facut Printul Harry si Meghan Markle dupa ceremonia religioasa, la cele doua receptii organizate in cinstea lor! Invitatii s-au delectat cu preparate fine appeared first on Cancan.ro.