Timiş: Trofeul 'Ceau, Cinema!' va fi dedicat, din acest an, memoriei regizorului Răzvan Georgescu

10:30

Tenismanul canadian Milos Raonic, fostul număr 3 mondial, ajuns acum pe locul 22, a declarat forfait pentru turneul de la Roland Garros (27 mai - 10 iunie), din cauza unei accidentări la genunchiul drept, a anunţat jucătorul pe contul său Twitter."Cu inima grea am declarat forfait pentru Roland Garros. Am multe amintiri frumoase de acolo, însă trebuie să lucrez din greu în continuare pentru a reveni pe terenuri în cea mai bună dispoziţie", a explicat finalistul ediţiei 2016 de la Wimbledon, care prevede să revină cu ocazia sezonului pe iarbă, după Roland Garros. It is with a heavy heart that I am withdrawing from @rolandgarros. I have many great memories there, but I know I need to continue working hard to put myself in the best position when I step out on the court. Thank you all for your support and see you soon on the grass.— Milos Raonic (@milosraonic) May 20, 2018Canadianul, în vârstă de 27 ani, s-a accidentat la genunchiul drept în timpul turneului ATP Masters 1.000 de la Monte Carlo, luna trecută, o leziune care l-a constrâns să renunţe la turneul de la Roma, din această săptămână.Cel mai bun rezultat al lui Raonic în şase participări la Roland Garros a fost accederea în sferturile de finală la ediţia din 2014, când a fost învins de sârbul Novak Djokovic. AGERPRES (autor: Mihai Dragomir, editor: Mihai Ţenea, editor online: Gabriela Badea)