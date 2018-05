„Acest obicei zilnic m-a îmbolnăvit de cancer!” Orice femeie face această greșeală

21:50

Antonia este una dintre cele mai sexy vedete din România și adoră să se fotografieze în ipostaze provocatoare. Recent, iubita lui Alex Velea s-a pozat dezbrăcată, în baie, și a urcat cele două imagini pe contul personal de socializare. Antonia își curăța machiajul de pe față și le-a sfătuit pe fanele ei să aibă mare […] The post Antonia, goală în baie! Fotografiile care i-au înnebunit pe fani appeared first on Cancan.ro.