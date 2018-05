Preşedintele bulgar pledează pentru ''restabilirea încrederii'' cu Rusia, înaintea întâlnirii cu Vladimir Putin (interviu)

13:10

Întâlnirea de marţi între directorul executiv al Facebook, Mark Zuckerberg, şi eurodeputaţi, care i-au cerut fondatorului reţelei sociale să dea explicaţii despre lacunele acesteia în ce priveşte protecţia datelor personale, lacune dezvăluite de scandalul Cambridge Analytica, va fi transmisă în direct pe internet, a anunţat luni legislativul european, transmite AFP''Am discutat cu dl Zuckerberg despre posibilitatea unei retransmisii în direct prin internet a acestei întâlniri. Sunt bucuros să anunţ că a acceptat această nouă solicitare'', a informat preşedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, pe contul său de Twitter. I have personally discussed with Facebook CEO Mr Zuckerberg the possibilty of webstreaming meeting with him. I am glad to announce that he has accepted this new request. Great news for EU citizens. I thank him for the respect shown towards EP. Meeting tomorrow from 18:15 to 19:30— Antonio Tajani (@EP_President) May 21, 2018''Este o veste excelentă pentru cetăţenii UE. Îi mulţumesc pentru respectul pe care îl arată Parlamentului European'', a mai scris Tajani.Întâlnirea între Mark Zuckerberg şi şefii grupurilor politice din PE, cerută de UE după izbucnirea scandalului Cambridge Analytica, fusese anunţată miercurea trecută şi, iniţial, urma să aibă loc cu uşile închise.Mai mulţi viitori participanţi au deplâns însă această situaţie, cerând ca declaraţiile lui Zuckerberg să fie publice, aşa cum s-a întâmplat la audierea şefului Facebook în Congresul american luna trecută.Întâlnirea de marţi este cu atât mai importantă cu cât va avea loc cu doar trei zile înainte de intrarea în vigoare, la 25 mai, a Regulamentului european privind protecţia datelor (RGPD).Întâlnirea a fost însă decalată cu o jumătate de oră faţă de anunţul iniţial, urmând să se desfăşoare între orele locale 18:15 şi 19:30 (16:15 şi 17:30 GMT).De altfel, Tajani şi Zuckerberg vor avea o întrevedere bilaterală de 30 de minute între orele locale 17:45 şi 18:15 (15:45 şi 16:15 GMT), a precizat luni un purtător de cuvânt al preşedintelui PE. AGERPRES/(AS - autor: Irina Cristea, editor: Gabriela Ionescu, editor online: Gabriela Badea)