Tricouri COOL pentru copii COOL

15:10

De dragul noii sale iubite, artistul a reușit o performanță greu de realizat. Peter Pop, vocalul de la Son of Lars, a învățat spaniola doar în câteva luni, de când are o relație cu cunoscuta prezentatoare tv, Cynthia Martinez. Solistul Son of Lars, fostul partener de scenă al Lorei, a reușit să învețe limba spaniolă doar în […] Post-ul EXCLUSIV/ Peter Pop, vocalul de la Son of Lars, a învățat spaniola în câteva luni. Din dragoste pentru miss Barcelona, cunoscuta prezentatoare TV, Cynthia Martinez apare prima dată în Libertatea.ro.