Cristian Hîldan (Asociaţia PCH) - Sperăm să luăm cât mai multe acţiuni la Dinamo şi să avem un cuvânt de spus

14:20

Concertele de jazz, funk, rock şi electro-pop se vor ţine lanţ şi în acest an la Casa TIFF, iar lucrările unora dintre cei mai apreciaţi artişti autohtoni vor putea fi admirate în cadrul expoziţiilor şi instalaţiilor găzduite de spaţiile-partenere.Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, istoria, muzica şi influenţa marilor cineaşti asupra artei contemporane devin subiectele evenimentelor speciale care vor condimenta programul celei de-a 17-a ediţii a Festivalului Internaţional de Film Transilvania.În a treia zi a festivalului, duminică, pe 27 mai, clujenii de la FUNKorporation oferă publicului un cocktail efervescent de piese cu cadenţe funky, mustind de başi bine plasaţi, voci incredibile, riffuri catchy de chitară, detalii strălucitoare din saxofon şi trombon, toate aranjate bogat, cu poftă, fierbinte, începând cu ora ora 21,00, la Casa TIFF.În aceeaşi atmosferă de sărbătoare, pe 28 mai, de la ora 21,00, legendara trupă Cuibul, înfiinţată în urmă cu 25 de ani în Republica Moldova, revine în România pentru a oferi iubitorilor de muzică o porţie generoasă de acustic funk.Cu peste 200 de concerte în doar primii 6 ani de activitate, timişorenii de la JazzyBIT au bifat deja câteva dintre cele mai mari festivaluri de jazz din lume şi s-au făcut auziţi în 9 ţări, pe 2 continente. Trio-ul loud jazz premiat în competiţii de renume va seduce publicul cu o combinaţie energică de jazz şi rock, presărată pe alocuri cu blues, latin şi funk, miercuri seară, pe 30 mai, de la ora 21,00."Surprinzători şi nonconformişti, inventatorii mlazz-ului (jazz de mlaştină) pun stăpânire pe Casa TIFF joi, pe 31 mai, de la ora 21:00. Într-o atmosferă de dark jazz, trupa Exit Oz va interpreta live piese cu influenţe tradiţionale, punk şi free jazz. Tot de pe scena underground vor sosi la Cluj şi liliecii de la Dimitri's Bats, formaţia alternativă recent înfiinţată, care ne va inspira cu un sound electro-pop sâmbătă, pe 2 iunie, de la ora 21,00", se arată în comunicat.Biletele pentru concertele găzduite de Casa Tiff pot fi achiziţionate online pe tiff.eventbook.ro sau prin aplicaţia oficială a festivalului.Casa TIFF este şi gazda a trei proiecţii speciale. "Nussbaum 95736" al clujeanului Csibi Laszlo spune povestea singurului supravieţuitor al familiei lui Laszlo Nussbaum, deţinutul nr. 95736 de la Auschwitz-Birkenau şi va fi proiectat marţi, 29 mai, de la ora 21,30. Imediat după acesta va urma scurtmetrajul "Pânda" ("The Wait"), o proiecţie realizată în parteneriat cu WWF. Inspirat de tragedia de la Colectiv, "Coborâm la prima", debutul în regie a lui Tedy Necula, este în programul Casei TIFF vineri, 1 iunie, ora 21,30.Ampla retrospectivă pe care TIFF.17 i-o dedică legendarului regizor Ingmar Bergman cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la naşterea acestuia include şi expoziţia "Ingmar Bergman and his legacy in fashion and art", găzduită de Muzeul de Artă. O selecţie de fotografii şi materiale multimedia îl prezintă pe marele regizor şi patru dintre cele mai importante filme ale sale, dezvăluind puternica influenţă pe care Bergman, în calitatea sa de producător de film emblematic şi trendsetter reticent, a avut-o asupra modei şi artei. Expoziţia este organizată cu sprijinul Ambasadei Suediei la Bucureşti, Swedish Institute, Swedish Film Institute şi Ingmar Bergman Foundation. Vernisajul va avea loc pe 26 mai, ora 17,00, iar expoziţia va fi deschisă vizitatorilor pe toată durata festivalului."Artiştii momentului sunt şi ei prezenţi în TIFF 2018 cu cele mai recente proiecte. 'Partidul te vrea tuns', un proiect al Asociaţiei Forum Apulum, propune o călătorie vizuală prin istoria comunismului din România, dedicată păstrării memoriei şi combaterii miturilor. În cadrul vernisajului programat sâmbătă, pe 26 mai, de la ora 18,00, în H33, va fi lansat şi Ghidul ilustrat al comunismului românesc, o istorie incomodă a celor 50 de ani de dictatură, ilustrată de artişti autohtoni consacraţi", mai anunţă organizatorii TIFF.Dan Perjovschi, Saddo, Ana Kun, Livia Coloji, Răzvan Cornici, George Roşu, Andreea Ilisăi, Dragoş Boţcău şi Bogdan Topîrceanu sunt cei care şi-au oferit voluntar munca pentru acest ghid. Istoria României este şi tema expoziţiei de fotografie găzduită de Muzeul de Artă, între 25 mai şi 3 iunie. Photo Historia include o colecţie unicat de fotografii de epocă din prima jumătate a secolului XX, expuse în cadrul secţiunii care celebrează Centenarul Marii Uniri la TIFF 2018.Două expoziţii multimedia aparţinând unor artişti din generaţii diferite, respectiv Alexandru Antik Sandor şi Paul Mureşan, sunt aduse laolaltă în spaţiile Galeriei Quadro 21, între 28 mai şi 3 iunie. Numitorul comun între cele două proiecte "Latent diagrams" de Antik şi "Ai de capu' meu" de Mureşan este întrebuinţarea unei multitudini de instrumente (animaţie, video, digital art, instalaţie, sunet, desen) pentru a da naştere unor metafore ale modului în care omul funcţionează şi se raportează la el însuşi şi la lumea înconjurătoare. Publicul îi va întâlni pe cei doi artişti la vernisajul programat luni, pe 28 mai, de la ora 18,00.Pe 29 mai, de la ora 18,00, iubitorii de fotografie vor avea ocazia să-l întâlnească pe regizorul Dragoş Hanciu, autorul unui studiu vizual despre migraţie, identitate şi dor de casă, prezentat la TIFF în cadrul expoziţiei Hometown. În aceeaşi zi, Mircea Albuţiu îşi dă întâlnire cu publicul la vernisajul expoziţiei de fotografie documentară Khozyain, inspirată de povestea unui cazac izolat, de 40 de ani, într-o comunitate a ruşilor lipoveni din Delta Dunării. Lucrările celor doi artişti vor putea fi admirate zilnic, la Galeriile Minerva.Ediţia din acest an a TIFF are loc între 25 mai şi 3 iunie.AGERPRES / (AS - autor: Elena Stanciu, editor: Irina Poenaru, editor online: Simona Aruştei) Sursa foto: TIFF / Facebook