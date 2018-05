Primul lucru pe care Prințul Harry și Meghan Markle îl vor face după luna de miere

12:00

Două tinere și-au pierdut viața duminică seară (20 mai) în Arad, după ce mașina în care se aflau au plojat într-un lact. Adelina Stângaciu, tânăra de 24 de ani care se afla la volanul mașinii, era pasionată de mașini, viteză și drifturi. Cealaltă tânără care și-a pierdut viața este Laura Bogdănescu. Adelina Stângaciu iubea mașinile.