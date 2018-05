PROTEST la Aeroportul Otopeni! Terminalele de comandă taxi au fost oprite

15:00

Una dintre cele mai grave complicaţii ale diabetului este apariţia neuropatiei diabetice care poate conduce la lezarea unui nerv sau unei întregi reţele de nervi, cu implicaţii ce pot determina chiar diferite amputaţii.Conform unui studiu realizat în România pe 17,530 persoane cu diabet, s-a concluzionat că, dacă pacientul întârzie prezentarea la medic, cu cât se prelungește perioada dintre debutul simptomelor şi intervenţia medicului, cu atât se mărește riscul de complicații ale piciorului. Chiar şi prezentarea la o lună de la debutul simptomelor crește dramatic şansele de apariție ale complicaţiilor la nivelul picioarelor la persoanele cu diabet2.În urma unei evaluări realizate la nivel naţional, în România, în perioada 2006-2010, numărul amputaţiilor realizate la pacienţii cu diabet zaharat a crescut de la 3998 pe an în 2006, la 5474 amputaţii pe an în 20103, cu o medie de aproximativ 14 amputații pe zi.„Amputația este un eveniment traumatizant cu implicații profunde atât pentru persoana care primește diagnosticul, a familiei sale cât și la nivel de societate. De aceea este important ca persoana cu diabet să își controleze cât mai eficient afecțiunea, să-și urmărească și îngrijească corespunzător piciorul și, în situația în care apar primele semne care pot fi asociate neuropatiei diabetice, să se adreseze imediat medicului pentru diagnosticare și îngrijire adecvată", a declarat Prof. Dr. Gabriela Radulian, Președintele Societății de Neuropatie Diabetică Neurodiab.Care sunt primele semne ale neuropatiei? În progresia neuropatiei periferice transmiterea vibrațiilor este prima afectată. Apoi persoana cu diabet care are piciorul afectat nu mai simte durerea, senzaţia de cald sau rece, senzaţia de arsură. Prin urmare, chiar dacă pacientul are simptome motorii complete sau parţiale, este important să fie examinați muşchii intrinseci, mici ai piciorului şi apoi mușchii extrinseci, de deasupra gleznei, pentru a monitoriza evoluţia neuropatiei.Societatea de Neuropatie Diabetică NEURODIAB desfășoară activități cu caracter medical, științific, de cercetare și pregătire profesională în domeniul medical, de edificare și lărgire a bazei materiale științifice pentru dezvoltarea și studiul neuropatiei diabetice în România, activități de promovare și sprijinire a integrării României sub aspect medical în Uniunea Europeană, precum și de furnizare de servicii medicale.