Dosar penal pentru shaormeria din Iași, cu Salmonella, care a intoxicat sute de clienți

18:50

Ca în fiecare an, Google și Facebook vin la București, pe 14 și 15 iunie, cu experți gata să răspundă tuturor întrebărilor publicului în timp ce Netflix, CNN, The New York Times, Instagram, Youtube sau Shazam completează o ofertă de conținut concentrate din domeniul digital si tehnologie care nu este egalată de alte evenimente […] Post-ul (P) Experți în transformarea digitală, antreprenori de succes pe plan global, autori de filme si cărți cunoscute vor prezenta viziunea lor despre viitorul tehnologiei la iCEE.fest 2018 apare prima dată în Libertatea.ro.