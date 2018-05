Milionarul cu 3 Ferrari-uri e fentosan la cumpărături! În timp ce soția trage de sacoșe, el…

16:20

Celebrul rapper va concerta pe bune, la Arenele Romane, din București, pe data de 29 august, iar biletele au fost puse deja în vânzare! „De data asta este pe bune, nu ca la Bogata“, au anunţat organizatorii show-ului, Phoenix Entertainment, făcând referire la celebrul check-in greşit al artistului din 2016, care l-a plasat în comuna […] The post N-a glumit! Snoop Dogg chiar vine în România, în luna august appeared first on Cancan.ro.