Ziua internaţională a diversităţii biologice

Zodia Gemeni, guvernată de planeta Mercur, care în mitologie reprezintă mesagerul zeilor, este o zodie masculină de aer, duală, predominant intelectuală, mentală.Face parte din zodiacul clasic european şi reprezintă a treia zodie pe cercul zodiacal (care cuprinde 12 zodii) cu începere din 22 mai, încheindu-se pe 21 iunie.Gemenii sunt originali, vor să facă totul în stil propriu, dovedindu-se uneori dificili pentru ceilalţi. Interesele lor sunt multiple şi diverse, pentru că aproape totul le atrage atenţia, chiar dacă doar pentru o scurtă perioadă de timp. Sunt atât de curioşi, încât vor să ştie şi să experimenteze tot ce se poate într-o viaţă de om, potrivit site-ului www.eastrolog.ro.O mare parte din cei născuţi sub acest semn zodiacal au îndeletniciri în care scrisul, corespondenţa, transmiterea sau schimbul de idei au rol important. Sunt uşor de recunoscut după abilitatea de care dau dovadă în conversaţie. Sunt atraşi de societate şi le place să fie înconjuraţi de mulţi oameni, în faţa cărora să strălucească.Defectul specific acestei zodii este nestatornicia, fiind prea schimbători. Sunt uşor de influenţat, mai ales dacă se foloseşte ca armă amabilitatea. Secretomania şi totala lipsă de încredere în semeni lucrează de obicei în defavoarea lor şi reprezintă trăsături de caracter de care ar trebui să se debaraseze.Piatra mistică - agataZiua norocoasă - miercuriNumerele norocoase - 5 şi 9Culori norocoase - albastru, galbenSimţul cel mai dezvoltat - mirosulAlimente benefice - mazărea, fasolea cu bobul lat, morcovii, nucile, dar mai ales migdalele, alunele şi arahideleBărbatul născut în zodia Gemeni este un nonconformist al cărui scop este să se facă plăcut celor din jur, dar în special în faţa sexului opus. Jovialitatea lui este de obicei numai aparentă, menită să ascundă un temperament dur şi egoist. Face totul pentru a inspira încredere, dar în general nu este statornic şi nici fidel. Amabilitatea lui poate fi doar o mască a unei firi foarte dure şi realiste.Femeia născută în zodia Gemeni este inteligentă şi ingenioasă. Ştie să se pună în valoare prin conversaţie, dar şi prin vestimentaţie. Se descurcă de minune în orice context social. Poate juca perfect rolul femeii fatale, trecând fulgerător de la rolul femeii ascultătoare şi pline de adoraţie, la cel de intelectuală sofisticată, potrivit www.venus.org.ro. Este indicat să îşi dezvolte liniştea interioară, autodisciplina şi să îşi canalizeze acţiunile către un scop precis. Nu este o gospodină înnăscută, dar este ataşată căminului. Îşi aranjează foarte bine casa şi face faţă cu succes obligaţiilor sale familiale, fără a-şi neglija profesia.Copilul din zodia Gemeni este plin de energie, foarte curios şi are, în general, o dispoziţie amabilă şi binevoitoare, prezenţa lui fiind agreabilă. Comunicarea este una dintre calităţile sale evidente. Se adaptează cu uşurinţă în relaţiile cu adulţii. Memoria este excelentă, motiv pentru care ceea ce a învăţat nu va uita niciodată. Având o minte ageră, are nevoie în mod constant de stimulare. Are talente mai în toate domeniile, iar învăţarea unei meserii nu va fi niciodată o problemă de aptitudini, ci una de alegere, cum menţionează www.copilul.ro.Compatibilitate cu alte zodiiExcelentă (100%) - Gemeni, Balanţă, VărsătorBună (80%) - Leu, BerbecRiscantă (60%) - Fecioară, Peşti, SăgetătorDificilă (20%) - Capricorn, ScorpionNerecomandabil (10%) - Rac, TaurPersonalităţi de la noi născute în zodia Gemeni: Vladimir Streinu, Nicolae Ulieru, Athanase Joja, Şerban Marinescu, Medeea Marinescu, Nicolae Tomazoglu, Mircea Cărtărescu, Monica Anghel, Ion Raţiu, Ion C. Brătianu, Ion Antonescu, Dan Iordăchescu, Mugur Mihăescu, Cătălina Cristea, Aurelian Temişan,Valentin Uritescu, Rodica Mureşan, Ion Raţiu, Jana Gheorghiu, Ileana Cotrubaş, Loredana Groza, Mariana Buruiană, Marina Procopie, Liviu Papadima, Cornel Coman, Ştefan Agopian, Virgil Ogăşanu.Personalităţi de pe tot mapamondul născute în zodia Gemeni: Richard Wagner, Laurence Olivier, Joan Collins, Priscilla Presley, regina Victoria, Bob Dylan, Stevie Nicks, Peggy Lee, John Wayne, Isadora Duncan, Vincent Price, Henry Kissinger, Kylie Minogue, Ian Fleming, LaToya Jackson, Clint Eastwood, Marilyn Monroe, Tony Curtis, Angelina Jolie, Anna Kournikova, Nancy Sinatra, Frank Lloyd Wright, Natalie Portman, Johnny Depp, Jacques-Yves Cousteau, Anne Frank, Helen Hunt, Joyce Carol Oates, Venus Williams, Paul McCartney, Paula Abdul, Anne Murray, Nicole Kidman. AGERPRES/(Documentare - Daniela Dumitrescu, editor: Irina Andreea Cristea, editor online: Daniela Juncu)