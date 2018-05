Tragedie în Capitală! Un pieton care traversa neregulamentar a murit după ce a fost lovit în plin de un autoturism

17:00

Meghan Markle și Prințul Harry, deveniți duci de Sussex după ce s-au căsătorit, plănuiesc să îl viziteze pe Thomas Markle în Mexic, după ce își vor încheia luna de miere. "Meghan și Thomas sunt amândoi devastați că el nu a putut participa la nuntă și au plănuit să se întâlnească curând. Ei au conversat pe […]