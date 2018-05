După ce a scos ziua de luni din program, afacerile sale au înflorit!

15:00

„După opinia mea, proiectul ăsta nu există. Eu nu l-am văzut niciodată. Am auzit că există pe un document de la Ministerul pentru Relaţia cu Parlamentul, dar eu nu numai că nu l-am văzut niciodată, dar între ALDE şi PSD nu a fost niciodată o discuţie pe tema asta şi dacă ar fi, noi oricum am fi împotrivă. Eu am înfiinţat Pilonul II de Pensii şi are o fructificare destul de bună, are până acum o capitalizare de aproape 45 de miliarde de lei şi este singura soluţie care să atenueze efectele valului demografic al pensiilor, mă refer la cei care acum au în jur de 50 de ani şi care vor ieşi la pensie în 10-15 ani şi care sunt cu merit mai mult decât alţii”, a declarat Varujan Vosganian pentru News.ro. La sfârșitul săptămânii trecute, înainte să se afle de proiectul trecut pe lista de priorități legislative ale Guvernului Dăncilă, și președintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a pledat pentru Pilonul II de pensii, arătând că nu s-a mai discutat în cadrul coaliției la guvernare despre Pilonul II, dar că acesta reprezintă, în opinia sa, supapa necesară și foarte utilă pentru generațiile care urmează să iasă la pensie.