Ion Iliescu, la Parchetul General

Peste 150 de specialişti, manageri, lideri şi reprezentanţi ai companiilor de IT sunt aşteptaţi marţi la conferinţa PRIA IT&C Intellectual Property, care va fi unul dintre cele mai mari evenimente de inovaţie, transformare digitală şi protecţie IT&C din regiune.Potrivit organizatorilor, conferinţa "va deveni cadrul ideal pentru a împărtăşi cele mai noi tendinţe din domeniu şi pentru a dezbate cele mai captivante teme din zona IT&C", precum cloud, GDPR, IP for IT, soluţii de business pentru gestionarea clienţilor şi soluţii pentru eficientizarea activităţilor angajaţilor."Trăim într-o eră digitală, o eră a informaţiei care este caracterizată prin trecerea de la revoluţia industrială la revoluţia digitală. În zilele noastre, industria digitalizată creează o economie globală digitalizată, high-tech, care influenţează viaţa noastră de zi cu zi, modul de a învăţa, de a lucra, modul de a lua decizii, de a ne verifica sănătatea, de a face investiţii şi tranzacţii, simplificând de multe ori procesele şi chiar scăzând costurile pentru producători, dar şi pentru cumpărători. Sectoare precum sănătatea, educaţia, industria, telecomunicaţiile, băncile şi finanţele, agricultura şi mediul, construcţiile şi imobiliarele, energia şi multe altele sunt dezvoltate prin intermediul digitalizării. Investiţiile făcute în întreaga lume în tehnologie şi inovaţie sunt uriaşe, iar în România sectorul IT este printre cele mai dezvoltate şi mai atractive pentru giganţii IT şi pentru antreprenori, şi aceştia sunt extrem de atenţi la protecţia investiţiilor prin proprietate intelectuală-drepturi de autor, brevete şi invenţii, înregistrare mărci şi design, la tehnologii destocare în cloud, GDPR, data&artificial intelligence", precizează reprezentanţii PRIA events.Conform acestora, în România, antreprenoriatul în industria IT&C ocupă un loc extrem de important. Din ce în ce mai mulţi investesc în software, aplicaţii, antiviruşi şi altele, un loc de muncă modern, aplicaţiile pe care le folosim la locul de muncă, infrastructura pe care o folosesc companiile pentru stocarea datelor, inteligenţa artificială şi nu numai."De aceea, proprietatea intelectuală este unul dintre instrumentele considerate a fi de impact pentru situaţia economică, socială şi culturală a unei ţări şi pentru protejarea investiţiilor în tehnologie. Cercetarea şi inovarea, o componentă strategică pentru dezvoltarea economică şi pentru progresul umanităţii este strâns legată de domeniul proprietăţii intelectuale", mai spun organizatorii.Conferinţele PRIA events aduc în atenţie cele mai importante şi mai actuale teme de dezbatere din fiecare domeniu şi beneficiază de o prezenţă mare a participanţilor şi a mass-mediei. Cu o experienţă de peste 12 ani în organizarea evenimentelor premium, echipa PRIA events este recunoscută pentru organizarea evenimentelor de top din cele mai reprezentative sectoare ale economiei. AGERPRES/(AS-autor: Nicoleta Gherasi, editor: Andreea Marinescu, editor online: Gabriela Badea) Sursa foto: (c) PRIA events