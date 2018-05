Teodorovici, despre Pilonul II de pensii: Acest Guvern, în mod sigur, nu face decât să acționeze pentru binele românilor

08:40

Ultimul episod - desfasurat in weekend - este proiectul de lege inclus in programul legislativ al Executivului pe 2018, publicat duminica seara, in care scrie, negru pe alb, ca Guvernul vrea sa suspende plata contributiilor catre Pilonul II de pensii in perioada 1 iulie - 31 decembrie. Astfel, contributiile CAS ar urma sa fie incasate integral la buget. Articolul integral pe ZIARE.COM