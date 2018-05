MALUMA a transmis un mesaj pentru fanii lui din România!

Mult asteptatul artist de origine columbiana, Maluma, vine in Bucuresti, pe 30 iunie 2018, in prima zi a festivalului "El Carrusel". Si pentru a-si arata bucuria de a fi, pentru prima oara, in Romania, Maluma a transmis un mesaj personal tuturor fanilor lui romani.

