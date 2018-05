Educatoarea a pus copiii sa se bata cu pietre. Ce i-a facut unui baiat care a refuzat sa se supuna. Imagini VIDEO ireale, de la gradinita

08:40

Simona Halep conduce în continuare în clasamentul mondial al jucătoarelor profesioniste de tenis WTA, dat publicităţii, dar a urcat pe prima poziţie şi în ierarhia WTA Race, pentru Turneul Campioanelor. Finalistă duminică în turneul de la Roma, Simona Halep a ajuns la 29 de săptămâni ca lider mondial şi se apropie de locul 12 într-o […]