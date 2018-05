Piaţa românească a bunurilor de larg consum pentru acasă a crescut cu 13% în primul trimestru (studiu)

13:10

Investitorii de pe piaţa de capital din România au câştigat, în medie, cu până la 12% mai mult faţă de investitorii în titluri de stat, în ultimii şase ani, iar capitalizarea bursieră s-a majorat cu 20% în comparaţie cu anul 2007, arată datele unui studiu privind modul în care a evoluat valoarea relativă a companiilor listate pe Bursa de Valori Bucureşti (BVB), în ultimii 10 ani, întocmit de PwC şi prezentate marţi de Ileana Guţu, senior manager al companiei de consultanţă."Dezvoltarea pieţei de capital e un element important ca noi toţi, pentru economia noastră şi pentru noi ca ţară. Până la urmă, o Românie în care ne e bine tuturor este ceea ce ne dorim. Piaţa de capital are nevoie să fie susţinută. Analizând ultimii şase ani, investitorii de pe piaţa de capital au câştigat, în medie, cu până la 12% mai mult comparativ cu investitorii în titlurile de stat. E adevărat că vorbim despre o medie şi că au fost ani în care randamentele au fost peste 30% în condiţiile în care titlurile de stat au fost la 2,5% şi că au fost ani în care randamentul pe bursă a coborât sub 2%, cum a fost în 2015, iar pe titlurile de stat randamentele s-au situat la 3,7% - 4%. Acel 12% trebuie privit ca o medie, dar în acelaşi timp teoria finanţelor spune că riscul şi randamentul sunt corelate. De aceea mergem să investim pe piaţa de capital, să ne asumăm un risc suplimentar pentru anticiparea unor câştiguri mai mari. În anul 2017, capitalizarea bursieră a crescut cu 20% faţă de 2007 şi vorbesc doar despre companiile listate pe piaţa principală", a menţionat Guţu, în prima conferinţă de Impact Investing din România, organizată la BVB.Conform datelor citate, numărul companiilor listate pe piaţa autohtonă de capital a crescut, în ultimii zece ani, cu 5%."(...) Numărul companiilor a crescut cu 5% care au contribuit cu 14% din cel 20%. E adevărat, însă, că nu s-a mai atins nivelul observat în 2007, de 141 de miliarde de lei. Suntem la 90 de miliarde de lei capitalizare în 2017, avem circa 90 de companii listate şi observăm o împărţire sectorială destul de concentrată: sectorul de petrol şi gaze - cu 40% pondere, serviciile financiare - cu 35%, urmat de sectorul de electricitate. Creşterile observate în 2017 vin pe fondul a două aspecte: intrarea indicelui BET a companiilor din al doilea semestru, dar şi pe fondul randamentelor observate", a subliniat specialistul PwC.O altă concluzie a studiului de specialitate relevă faptul că, în 2017, cele mai profitabile sectoare listate pe BVB au fost: serviciile financiare, sănătate şi electricitate. În acelaşi context, cele mai scumpe companii sunt cele din sectorul de electricitate, cu randamente PER (preţ/acţiune raportat la profit net/acţiune, n.r.) de 15,9%, iar cu cel mai redus nivel al randamentului companiile din sectorul financiar (9,3%). "Sectorul de electricitate a avut un an atipic în 2017. Am avut creşterile preţului energiei electrice, care dacă până al urmă ne gândim în bani, au însemnat profituri mai mari pentru producători şi o afectare a profitabilităţii pentru operatorii de reţea şi distribuţie", a explicat Ileana Guţu.Totodată, în intervalul 2007 - 2017, cea mai redusă variaţie a preţului per acţiune raportat la profit net per acţiune a fost înregistrată în sectoarele petrol şi gaze, şi sănătate, iar cea mai mare variaţie s-a înregistrat în sectorul de electricitate."Analiza ultimilor 10 ani pe Bursa de Valori Bucureşti arată că sectorul bunurilor de consum, al sănătăţii şi al serviciilor financiare pot fi clasificate drept sectoare ciclice. Ce înseamnă asta? Preţul şi profitul acţiunii tind să crească în perioadă de expansiune şi să scadă în perioadă de recesiune. Pe de altă parte, pe baza cifrelor din ultimii 11 ani, sectoarele care par să fie cel mai puţin influenţate de de ciclul economic sunt cel de petrol şi gaze şi al materiilor prime. Suntem într-un context de creştere economică, chiar dacă diminuată. Dacă privim spre viitor observăm că Fondul Monetar Internaţional spune că România este, în acest moment, la un nivel al convergenţei economice de 57% faţă de 65% cât se aşteaptă să ajungă în 2022. Adică unde e PIB-ul pe locuitor acum faţă de cât se aşteaptă să fie peste câţiva ani", a susţinut senior managerul PwC.Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a organizat, marţi, prima conferinţă de Impact Investing din România, eveniment la care au participat investitori, reprezentanţi ai fondurilor, băncilor şi organizaţiilor ce pregătesc sau susţin afacerile locale.