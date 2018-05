Afganistan: Cel puţin 5 morţi şi 30 de răniţi la Kandahar, în explozia unei camionete-capcană în curs de dezamorsare

14:30

Personalităţi din varii domenii sociale, sport, tineret, învăţâmânt, organizaţii şi fundaţii, au participat marţi la dezbaterea ''Pledoarie pentru integrarea socială prin sport a persoanelor cu dizabilităţi'', organizată de Federaţia Română de Arte Marţiale şi de preşedintele său Florentin Marinescu, în care au vorbit despre necesitatea ca persoanele cu dizabilităţi să fie încurajate să practice sport şi să fie susţinute mai consistent în acest demers.Dr. Dan Boboc, de la Institutul Naţional de Cercetare pentru Sport, moderatorul evenimentului, a spus că persoanele cu dizabilităţi pot fi un model pentru practicarea sportului, în pofida unor handicapuri de care suferă: ''Dacă ne referim la sportul de masă, pentru toate persoanele, suntem undeva pe ultimele locuri ale Uniunii Europene, în ceea ce priveşte activitatea fizică şi sportivă. Cu toate astea, nişte persoane care se confruntă cu dublul problemelor noastre, la oamenilor normali din punct de vedere fizic şi mental, aceste persoane practică sportul şi vin să ne dea azi un exemplu despre ce înseamnă sportul în viaţa lor, despre modul în care sportul i-a adus în interacţiune cu toată lumea, i-a ajutat să se reintegreze în viaţa socială şi îi ţine pe linia de plutire prim ambiţia şi perseverenţa de care dau dovadă. FR de Arte Marţiale creează prin acest eveniment o pledoarie, pentru că este important ca societatea să conştientizeze faptul că alături de noi sunt oameni cu probleme mari, dar care sunt concetăţeni, au drepturi egale cu noi şi care trebuie priviţi cu aceeaşi ochi cu care ne privim zi de zi unii pe alţii. E rolul societăţii civile, dar şi al autorităţilor guvernamentale să integreze aceşti oameni, să-i ajute să se manifeste plenar în toate activităţile pe care le întreprind''.Rând pe rând, invitaţii au avut diverse intervenţii, care au fost intercalate cu momente de demonstraţii sportive, precum kendo, ju-jitsu, judo, volei din şezut, baschet în scaun rulant, tir cu arcul, oferite de nevăzători, persoane cu sindromul Down şi de echipa Invinctus, formată din militari răniţi pe teatrele de război din Afganistan şi Irak, care au demonstrat rolul de catalizator al sportului în integrarea socială a persoanelor cu dizabilităţi.''Această iniţiativă este un lucru extraordinar, avem nevoie de astfel de întâlniri, de astfel de evenimente pentru a promova, a conştientiza faptul că sunt unii oameni între noi cu nevoi speciale, dar din punct de vedere al dorinţei nu sunt cu nimic mai prejos decât ceilalţi oameni şi ceilalţi sportivi. Este un lucru extraordinar că s-a întâmplat acest eveniment astăzi şi vreau să vă asigur că tot ceea ce depinde de COSR şi de partenerii noştri, Comitetul Naţional Paralimpic, vom face şi vom fi alături de oamenii care ne solicită sprijinul şi ajutorul'', a declarat Mihai Covaliu, preşedintele Comitetul Olimpic şi Sportiv Român.Daniela Tontsch, preşedinta Consiliului Naţional al Dizabilităţii din România, a afirmat, a rândul său: ''Sper că ne vom mai întâlni cu astfel de evenimente şi mi-a fost destul de greu să aleg subiectul de azi. Prin definiţie, oamenii sunt fiinţe sociale, care trăiesc, învaţă şi se dezvoltă împreună. Din păcate foarte multe persoane cu dizabilităţi se confruntă cu izolarea socială, care este asociată cu o calitate inferioară a vieţii. Accesul la sporturile adaptate nu ar trebui să fie o şansă, viaţa nu vinde bilete dus-întors. Sportul este o oportunitate de incluziune socială iar dacă aceasta este pierdută suntem mai vulnerabili şi mai puţin realizaţi''.George Cosac, preşedintele Federaţiei Române de Tenis, a opinat că societatea trebuie să facă mai mult pentru persoanele cu dizabilităţi: ''Noi cei din societate care conducem anumite cluburi, ministere şi tot felul de organizaţii facem destul de puţin pentru oameni, pentru aceşti domni şi aceste doamne care sunt adevărate exemple pentru noi. Am avut şansa să particip la o competiţie sportivă, acum 30 de ani în Israel, unde am văzut pentru prima dată o competiţie de tenis în scaun rulant. După 26 ani, acum patru ani, FR de Tenis a reuşit să organizeze prima competiţie internaţională la care au participat din peste 20 de ţări, inclusiv de pe alte continente. Important este că ar trebui să facem cu toţii mult mai mult, cu siguranţă nu ne implicăm suficient şi din punctul meu de vedere cred că aceşti minunaţi oameni ar trebui să ne fie exemple, să ne motiveze şi să ne facă să facem mai mult pentru ei''.Zsolt Gyongyosi, sub-secretar de stat în Ministerul Tineretului şi Sportului (MTS), a subliniat necesitate unei noi definiţii pentru sport: ''Casa sportului este deschisă pentru toţi, noi suntem uniţi. (...) Este foarte important să facem o diferenţă, chiar ne-am gândit zilele trecute să dăm o nouă definiţie sportului, pentru că în mentalitatea noastră, când spui sport, toată lumea se gândeşte la performanţă. Nu, sportul este pentru toţi, performanţa este o opţiune. Trebuie să avem o mare atenţie, să definim bine, pentru că sportul este pentru toţi. 