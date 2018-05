Mihai Petre, din nou tătic! Soția lui, Elwira, îi va dărui încă o fetiță

11:40

Cântăreaţa americană Beyoncé şi-ar fi cumpărat o biserică în valoare de 850.000 de dolari, care datează din urmă cu un secol, aflată în oraşul New Orleans. Potrivit site-ului tabloid TMZ, această proprietate are aproape 700 de metri pătraţi. Proprietatea, potrivit anunţului de vânzare, poate fi refăcută ca locuinţă pentru o familie sau locuinţe pentru mai […]