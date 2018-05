„Conducerea statului ucrainean este surdă la doleanţele românilor din Ucraina” (DECLARAȚIE)

15:50

Banca Transilvania si Blugento, companie clujeana specializata in furnizarea de solutii de eCommerce bazate pe platforma Magento, lanseaza GoOnline, o solutie completa pentru IMM-uri, pentru realizarea de magazine online utilizand cea mai moderna si performanta platforma de comert electronic din Romania. In cadrul parteneriatului, Blugento si BT pun la dispozitia celor care doresc sa deschida propriul magazin online serviciul GoOnline la un pret accesibil, pe baza de abonament lunar. „Primul reflex pe care il avem cand auzim de o firma, de un produs sau serviciu este sa cautam online informatii. Insa azi nu mai este suficient sa ai un site simplu, cu o prezentare generala, cu datele de contact ale firmei. Clientii isi doresc din ce in ce mai multe lucruri, in primul rand sa poata achizitiona online din cat mai putine click-uri, sa aibainformatii complete, sa vada review-uri ale produselor, sa intre in contact cu alti cumparatori si utilizatori. Blugento si BT vor sa dezvolte acest journey, in mod special pentru afacerile mici si mijlocii. Cum imi cresc vanzarile? – este o preocupare curenta a antreprenorilor, iar GoOnline este raspunsul pe zona online”,afirma Daniel Szekely, Director Coordonator, Directia IMM si Microbusiness, BT „Magazinul online poate fi realizat in mai putin de trei zile si include, printre altele, un design personalizat, complet adaptat oricarui brand si optimizat pentru dispozitivele mobile, suport tehnic dedicat, integrare cu furnizorii de servicii de curierat din Romania, dar si cu alti peste 100 de furnizori de servicii complementare, precum marketing, data analytics, email, soft-uri pentru optimizarea conversiei sau marketing automation”,declara Sandu Babasan, CEO Blugento. Fiecare magazin realizat cu ajutorul GoOnline va fi integrat cu solutia de plati online oferita de Banca Transilvania, iar comision va fi preferential pentru platile facute de clienti cu cardul. Magazin online la cheie, 3 tipuri de abonament Antreprenorii aleg design-ul si abonamentul potrivit business-ului lor, urmand o perioada scurta de configurare si adaptare a design-ului la brandul propriu. In mai putin de 3 zile, acestia pot avea un magazin online, perfect functional, pregatit sa vanda. Sunt pregatite 3 pachete de abonament care difera in functie de numarul de produse care vor fi comercializate in magazinul online si de functionalitatile dorite: Pachetul Shop pentru magazinele cu pana la 300 de produse: 59 euro/luna; Pachetul Expert pentru magazinele cu pana la 2.000 de produse: 99 euro/luna; Pachetul Site pentru companiile fara produse in portofoliu: 19 euro/luna. Implementarea magazinelor online se realizeaza in doar cateva zile, iar taxa initiala de setup este, in toate cazurile, de 59 euro. Magazinele online realizate prin GoOnline beneficieaza de toate functionalitatile platformei Blugento: design personalizat si optimizat pentru toate tipurile de dispozitive (telefon mobil, tableta etc.); hosting performant inclus, update-uri de securitate, suport tehnic; training one-on-one pentru utilizarea platformei; adaptarea magazinului la piata din Romania cu clase de TVA, facturi, termeni si conditii, link ANPC, protectia datelor cu caracter personal; optimizare SEO si viteza mare de incarcare; integrari cu servicii de curierat, marketing, data analytics, email, soft-uri pentru optimizarea conversiei sau marketing automation, la care se adauga toate functionalitatile standard ale platformei Magento. Solutia GoOnline poate fi comandata pe siteul Blugento. Recomandarea pentru antreprenori, inainte de realizarea siteului, este pregatirea urmatoarelor detalii: alegerea numelui domeniului pentru magazinul online, descrierea produselor care vor fi prezentate si realizarea de fotografii adecvate produselor. Blugento si Banca Transilvania au inceput acest parteneriat anul trecut, cu o etapa pilot. Datorita receptivitatii antreprenorilor, GoOnline, solutia completa de eCommerce pentru IMM-uri este lansata acum la nivel national. Blugento este o companie clujeana, specializata in furnizarea de solutii de ecommerce bazate pe platforma Magento, cea mai populara platforma de comert electronic din intreaga lume. Implementarea platformei Blugento permite construirea unui magazin online de la zero, intr-o singura zi, clientii avand acces la toate functionalitatile oferite de platforma Magento, adaptate la piata din Romania din punct de vedere fiscal si legislativ. Blugento are in prezent peste 300 de clienti in portofoliu si ofera o gama completa de servicii de ecommerce, necesare succesului unui magazin online: infrastructura tehnica, hosting, update-uri de securitate, integrare cu servicii de marketing, SEO si alte servicii conexe comertului online. Banca Transilvania este a doua banca din Romania, in functie de active. Are cel mai diversificat ecosistem de sustinere a IMM-urilor din tara – prin abordare, echipa, produse si servicii. 3 din 5 IMM-uri din Romania lucreaza cu BT. Pe langa sustinerea antreprenorilor, una dintre prioritatile BT este digitalizarea, cu o serie de lansari care confera clientilor mobilitate: Creditul Online pentru finantarea proiectelor personale; platforma de QA online Intreb BT; aplicatia BT Pay pentru cumparaturi si transfer de bani cu telefonul; robotul Livia care ofera informatii prin Facebook si Skype; automatele de self-banking BT Express si BT Express Plus; optiunea BT Sign Up pin care se poate deschide online un cont la banca; platforma CIP online pentru aflarea incidentelor de plata; campanii de shopping bancar online etc. Banca Transilvania are 7.000 de angajati, aproape 500 de sedii si 2,5 milioane de clienti. Este singurul brand bancar romanesc prezent in Brand Finance 500 Ranking 2018, realizat de Brand Finance. Post-ul GoOnline – solutie de eCommerce pentru IMM-uri apare prima dată în www.trb.ro - Evita riscul in business!.