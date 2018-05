Tatăl lui Meghan Markle a fost externat după intervenția avută pe cord

12:20

Fostul Principe Nicolae ar fi fost implicat într-un accident rutier, marți dimineață, în București. Informația a fost postată, pe pagina personală, de un utilizator de Facebook. Acesta susține că la volan se afla nepotul Regelui Mihai. Totodată, bărbatul a oferit și unele detalii cu privire la coliziunea care ar fi avut loc pe DN1. “[Vă […] The post Fostul Principe Nicolae, implicat într-un accident rutier. “Voi face reclamație la Poliție!” appeared first on Cancan.ro.