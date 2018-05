Connect-R s-a întors în țară după ce a stat timp de 3 săptămâni departe de familie:”Mi-a fost mai greu decât mă așteptam”

13:20

Doi copii care mergeau pe marginea drumului spre şcoală sunt în stare gravă, după ce au fost răniţi, marţi dimineaţa, de o maşină care a derapat şi s-a răsturnat pe DN 1A, în Măneciu, judeţul Prahova. Unul dintre copii este în comă. Un grav accident s-a petrecut pe DN1A, în Măneciu, unde un autoturism a […]