CODUL RUTIER 2018. Nu mai poți scăpa de RADARUL RUTIER! Amenzile vor curge, după ce "metoda de fentare" a șoferilor a picat. Adio, contestații!

De ieri 21 mai si pana in 20 iunie ne aflam in zodia Gemeni. Faptul ca soarele a intrat in aceasta zodie face ca toi nativii sa fie mai fericiti si mai optimisti. Cunoscuti pentru energia imensa de care dau dovada, Gemenii vor aduce rezolvari pentru probelmele celorlalte semne din zodiac.