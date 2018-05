BREAKING NEWS! Călin Popescu Tăriceanu a fost ACHITAT

18:30

Autor: Anthony Schally Mai am un an si jumatate de studiu liceal in Bucuresti. De ce spun Bucuresti si nu Romania? Calatorind in lungul si-n latul tarii mele natale am observat ca avem de-a face cu o discrepanta uriasa intre urban si rural. Bineinteles ca este o mare diferenta intre cele doua, ar spune orice individ obisnuit cu Romania, intotdeauna a fost. Ei bine, eu nu sunt obisnuit si nici nu imi doresc sa fiu astfel. Eu nu vreau sa ma obisnuiesc cu tara in care fetitele si baietii sunt nevoi...