Mutu: "Eu i-am făcut echipa lui Bratu". Antrenorul lui Dinamo l-a "mitraliat" pe "Briliant": "Poate n-a avut timp să vadă asta!"

Fostul antrenor de la FCSB şi CFR Cluj, Sorin Cârţu, a vorbit la emisiunea ProSport Live finalul încins de campionat din Liga 1 Betano. Fostul atacant crede că lotul vicecampionilor are o valoare artificială, şi a răspuns la întrebarea: ”A câştigat titlul CFR Cluj sau l-a pierdut FCSB?”. ”Faptul că a fost de mai multe ori pe locul întâi, putem spune că a câştigat CFR, parcă a fost mai constantă decât Steaua. Iar Steaua are o valoare artificială prin jucătorii pe care îi are. Valorea întotdeauna...