Accident teribil în Ungaria! Un microbuz românesc, implicat! Cel puțin 7 morți

14:50

CURS VALUTAR Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate, marţi, de băncile autorizate să opereze pe piaţa valutară: MONEDA SIMBOL RON 1 Euro EUR 4,6225 1 Dolar S.U.A USD 3,9099 1 Dolar australian AUD 2,9712 1 Leva bulgărească BGN 2,3635 1 Dolar canadian CAD 3,0647 1 Franc elveţian CHF 3,9274 1 Coroană cehă CZK 0,1798 1 […] The post Cât a ajuns să coste un euro. Vești bune pentru milioane de români appeared first on Cancan.ro.