Luat din șomaj și făcut director general adjunct la MAE după bruscarea jurnalistului Mălin Bot, Cezar Cătălin Marin și-a falsificat declarația de avere

15:40

Olimpiu Moruțan a semnat, în luna decembrie, pe cinci sezoane cu FCSB, însă va avea ocazia să debuteze în tricoul roș-albastru abia din sezonul viitor. În prezent, fotbalistul evoluează pentru FC Botoșani, formație care mai are de disputat trei partide în play-out. Marți, mijlocașul în vârstă de 18 ani a trecut prin mari emoții. A […] The post Emoții pentru Olimpiu Moruțan. Unde a fost prezent fotbalistul de 70 de milioane de euro al lui Gigi Becali appeared first on Cancan.ro.