Alex a fost eliminat de la Exatlon! Războinicul a pierdut în fața lui Ionuț Jaguarul

17:00

Problemele de sănătate l-au împiedicat pe Thomas Markle să-și conducă fiica la altar. (AFLĂ AICI CUM POȚI CÂȘTIGA ȘI TU DE ACASĂ CHIAR ȘI 10.000 DE EURO LUNAR) Acum, însă, starea lui s-a îmbunătățit și tatăl lui Meghan Markle a fost externat. În urmă cu o săptămână, Thomas Markle a fost supus unor investigații medicale, […] The post Tatăl lui Meghan Markle a fost externat după intervenția avută pe cord appeared first on Cancan.ro.