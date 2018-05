Scriitoarea poloneză Olga Tokarczuk, laureată a Premiului Man Booker International pe 2018

20:40

Richard Gere va reveni într-o producţie de televiziune după o pauză de 25 de ani cu un rol - cel al unui mogul media - într-un serial dramatic produs de BBC Two, care va conţine opt episoade, a anunţat marţi Press Association.În noul serial, intitulat "MotherFatherSon", Richard Gere, starul unor filme precum "Pretty Woman" şi "Chicago", va juca rolul unui mogul media american, Max, un bărbat autodidact, al cărui imperiu financiar conţine şi un ziar londonez.Alături de Richard Gere, din distribuţia serialului va face parte şi Helen McCrory, o actriţă care s-a făcut remarcată graţie interpretării sale din serialul "Peaky Blinders". În "MotherFatherSon", ea va juca rolul Kathryn, soţia personajului interpretat de Richard Gere.Billy Howle îl va interpreta pe fiul cuplului, Caden, al cărui stil de viaţă marcat de excese reprezintă o ameninţare pentru viitorul ziarului britanic condus de tatăl său.Richard Gere, premiat cu un Glob de Aur, a declarat că se bucură foarte mult pentru revenirea sa pe micile ecrane, unde starul hollywoodian a putut fi văzut cel mai recent în 1993, în lungmetrajul TV american "And The Band Played On"."Au trecut aproape 30 de ani de când am lucrat în televiziune. Sunt încântat să colaborez din nou cu BBC la acest proiect minunat de opt episoade, alături de oameni atât de talentaţi, şi care rezonează atât de mult cu timpurile în care trăim", a declarat Richard Gere.Noul serial original produs de BBC Two a fost creat şi scris de Tom Rob Smith, scenaristul filmului "Child 44" şi al producţiei de televiziune "The Assassination Of Gianni Versace: American Crime Story".Filmările de la serialul "MotherFatherSon" vor debuta la Londra şi vor continua în vara acestui an în Spania. Serialul va conţine opt episoade ce vor avea fiecare o durată de o oră.AGERPRES/(AS - autor: Florin Bădescu, editor online: Simona Aruştei)