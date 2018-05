SUA: Un partener de afaceri al avocatului personal al lui Trump cooperează cu procurorii (presă)

Un partener de afaceri al avocatului personal al lui Donald Trump, Michael Cohen, a acceptat să coopereze cu procurorii în cadrul investigaţiilor, a relatat marţi New York Times, preluat de Reuters.Evgeny Freidman, un imigrant rus supranumit şi "regele taxiurilor", va evita arestul şi va oferi asistenţă procurorilor în investigaţiile lor de la nivelul statului sau federale, se menţionează în ziarul menţionat, care citează o sursă familiarizată cu chestiunea.Biroul procurorului din New York a anunţat într-un comunicat de presă că Freidman a pledat vinovat la o acuzaţie penală marţi, într-un tribunal din Albany, New York, dar nu a precizat dacă acesta cooperează sau nu cu procurorii.Freidman a fost partenerul lui Cohen în afacerea cu taxiurile ani de zile, chiar şi după ce autorităţile din New York i-au interzis anul trecut lui Freidman să administreze licenţe pentru taxiuri, scrie New York Times.Avocatul lui Freidman, Patrick Egan, a refuzat să comenteze informaţiile difuzate de ziar.Freidman a fost acuzat că nu a plătit peste 5 milioane de dolari în taxe, dar este vizat şi de alte cinci capete de acuzare, fiecare pasibil de o pedeapsă maximă de până 25 de ani de închisoare. Pledând vinovat la un singur capăt de acuzare privind fraudă fiscală, Freidman va fi condamnat la o perioadă de probă de cinci ani de zile, informează biroul procurorului.Un purtător de cuvânt al biroului procurorului din New York nu a răspuns solicitării de a comenta informaţiile din partea Reuters. La rândul său, Cohen nu a putut fi contactat până în prezent, potrivit agenţiei.Procurorii din New York îl investighează pe Cohen pentru posibilă fraudă bancară şi fiscală, posibile încălcări ale legii electorale şi poate şi alte nereguli legate de campania prezidenţială a lui Trump, a declarat o persoană familiarizată cu ancheta.Investigaţia asupra lui Cohen derivă din ancheta lui Robert Mueller privind o posibilă colaborare între stafful de campanie al lui Trump şi Rusia, ceea ce preşedintele a negat în mod repetat.AGERPRES/(AS - editor: Florin Ştefan, editor online: Daniela Juncu)

