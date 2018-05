Ludovic Orban a adormit de mai multe ori la o dezbatere. Reacția președintelui PNL după ce a fost întrebat despre aceste imagini filmate

19:50

Momente socante au fost suprinse de o camera de luat vederi. Pe imagini se poate vedea cum un copil este muscat de picior de pit bull. Totul s-a petrecut in apropierea unui pet shop, iar filmarea arată cum baiatul, in varsta de 4 ani, este insfacat de caine, care era legat cu un lant de […]